İsviçre'de cinsiyet değiştirmede yeni dönem

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İsviçre'de vatandaşlar, 1 Ocak'tan itibaren nüfus dairelerinde cinsiyet değişimini yasal olarak yapılabilecek. Getirilen yeni düzenlenmeyle bir kişinin hormon tedavisi ya da herhangi bir operasyon geçirmesi gerekmeden yasal olarak cinsiyet değiştirmesine izin verilecek.

İsviçre medeni kanununa getirilen yeni kurallara göre, yasal vasilik altında olmayan 16 yaş ve üstü herkes, nüfus müdürlüğüne giderek cinsiyetini ve yasal adını değiştirebilecek.

Böylelikle İsviçre’de bir tıp uzmanından bireyin trans kimliğini doğrulayan bir sertifika alması zorunluluğu kalkmış olacak.

İsviçre, bürokratik adımlar olmaksızın yasal olarak cinsiyet değiştirmesine izin veren birkaç ülkeden biri olacak. Diğer ülkeler ise İrlanda, Belçika, Portekiz ve Norveç.