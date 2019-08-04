İsviçre'de düzenlenen Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, 9 madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TOSSFED) yapılan açıklamada, Nottwil kentinde organize edilen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden özel sporcular 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

TOSSFED Asbaşkanı ve milli takım kafile başkanı Ensar Kurt, yaptığı açıklamada, şampiyonaya iyi hazırlandıklarını belirterek, "Başta özel sporcularımız olmak üzere antrenörlerimiz Aytunç Göz, İdris Güleç, Deniz Erenoğlu ve Sinem Yıldırım'ı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Özel sporcularımıza emek veren federasyon başkanım Birol Aydın'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Kazandığımız madalyaları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada madalya elde eden sporcular şunlar:

Altın madalya: Muhsine Gezer (2),Havva Elmalı (2),Oğuz Türker, Eda Yıldırım

Gümüş madalya: Fatma Damla Altın, Havva Elmalı

Bronz madalya: Sevim Demircan