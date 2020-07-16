İsviçre'de 15 Temmuz törenleri

Başkonsolosluk binasındaki tören, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi, yaptığı açılış konuşmasında, "15 Temmuz, FETŐ'nün devletimize yönelik oluşturduğu büyük tehdidi ortaya koymuştur. Bu tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan Türk halkına aittir. Türk halkı, demokrasi dışı müdahalelere izin vermeyeceğini ortaya koymuştur." dedi.
FETÖ'yle mücadelenin bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizen İpekçi, "Geçtiğimiz dört yıl içerisinde devletimizin temel önceliklerinden birini yurt içinde ve yurt dışında FETÖ'yle mücadele oluşturmuştur. Karşı karşıya bulunduğumuz olağanüstü güvenlik sınamalarına rağmen yurt içindeki mücadelemiz hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkeleri temelinde yürütülmüştür." ifadelerini kullandı.
Programa çok sayıda sivil toplum örgütü başkanı katıldı. Darbe günü yaşananlar ve verilen mücadelenin kısa videosu izletildi.
Ayrıca, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin15 Temmuz 2016'da çektiği fotoğraflardan oluşan slayt gösterildi.
- Bern ve Cenevre'deki törenler
Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hafta sonunda Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ve Cenevre Başkonsolosluğu'nca törenler düzenlendi.
Bern Büyükelçiliği'nde yaklaşık 250 vatandaşın katılımıyla düzenlenen törende şehitler ve gaziler anıldı.
Büyükelçi İlhan Saygılı, burada yaptığı konuşmada, "Türk milleti, 15 Temmuz gecesi 'gün vatana sahip çıkma günüdür' diyerek darbecileri püskürtmüştür. 100 sene önce Anadolu’yu işgalcilere dar eden kahramanların torunları, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, o gün sokaklara inerek darbeye karşı tavırlarını en açık biçimde ortaya koyarak 15 Temmuz’da da FETÖ’cü alçaklara meydanları, sokakları dar etmiştir." dedi.
Törende, İsviçre genelinde Türkçe ve Türk Kültürü öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen 15 Temmuz konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de takdim edildi.
Cenevre'deki tören ise Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği rezidansında yapıldı.
Büyükelçi Sadık Arslan ve Başkonsolos Mehmet Sait Uyanık törende yaptıkları konuşmalarda 15 Temmuz'un önem ve anlamını anlattı.
İsviçre'de ayrıca, bazı camilerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mevlid-i Şerif okutuldu.
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