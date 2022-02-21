İsviçre bankası Credit Suisse’e büyük ifşa

İsviçre bankası Credit Suisse'te hesabı olan, suç örgütleriyle ilişkili ve insan haklarını ihlal eden kişilerin de aralarında bulunduğu birçok şüpheli kişinin bilgileri henüz kimliği bilinmeyen bir kaynak tarafından basına sızdırıldı.

Bankadaki 18 binden fazla hesapta bulunan 100 milyar dolar hakkındaki veriler, yaklaşık bir yıl önce Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'a ulaştırıldı ve 50'ye yakın medya kuruluşu tarafından aylarca incelendi.

Veriler, Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi adlı kar gütmeyen bir gazetecilik kurumu tarafından medya kurumlarıyla paylaşıldı.

Kara para aklayıcıları, uyuşturucu kaçakçıları ve insan haklarını ihlal eden kişilerin de dahil olduğu birçok suçlunun Credit Suisse'te hesabı bulunduğu ve bu hesapların yıllardır açık tutulduğu ortaya çıktı.

Ancak Credit Suisse, Pazar günü yaptığı açıklamada bu suçlamaları reddetti:

"Bu bilgilerin büyük çoğunluğu çok eski, bazısı 1940'larda açılmış hesaplara dair. Haberler ise eksik ve yanlış bilgilerin konu dışı kullanılmasına dayalı."

The Guardian ve New York Times gibi gazetelerin haberlerinde, Credit Suisse'in bu kişiler için hesap açtığı ve bu hesapları devam ettirdiği belirtildi.

Sızdırılan hesaplar 1940'lardan 2010'lara kadar bankaya kayıt olan müşterilere ait, hesapların büyük çoğunluğunun ise 2000'lerde açıldığı düşünülüyor.

Söz konusu hesapların incelemesini yaptığını öne süren Credit Suisse, açıklamasına şöyle devam etti:

"İncelenen hesapların yaklaşık yüzde 90'ı basından gelen taleplerden önce zaten ya kapatıldı ya da kapatılma sürecindeydi. Yüzde 60'ı 2015'ten önce kapatıldı.

"Bu haberler hem bankamızı hem de İsviçre'deki finans sistemini gözden düşürmeyi çabalıyor. Müşterilerimize ve finans sistemine karşı sorumluluğumuzun farkındayız ve standartlarımızı korumaya devam ediyoruz."

'Gizlilik ahlaksızlık'

Banka bilgilerini sızdıran kişi veya kurumun Süddeutsche Zeitung adlı Alman gazetesine verdiği açıklamada, "İsviçre'de bankacılık yasalarındaki gizliliğin ahlaksız olduğunu düşünüyorum. Bankaların müşterilerinin finansal gizliliğini koruması aslında vergi kaçakçılarıyla işbirliği yaptıkları gerçeğinin üstünü örtüyor" diye konuştu.

Credit Suisse, son on yıldır finansal suçların önüne geçmek için ek yatırım yaptığını ve çalışmalar sürdürdüğünü ekledi.