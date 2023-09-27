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        Haberler Dünya İsviçre, Almanya'ya Leopard 2 tanklarının satışını 'Ukrayna'ya gönderilmemesi şartıyla' onayladı

        İsviçre, Almanya'ya Leopard 2 tanklarının satışını 'Ukrayna'ya gönderilmemesi şartıyla' onayladı

        İsviçre Parlamentosu, 25 Leopard 2 tankının Almanya'ya yeniden satışını, "Ukrayna'ya gönderilmemesi" şartıyla kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 18:30 Güncelleme: 27.09.2023 - 18:30
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        İsviçre'den Almanya'ya, 'Ukrayna şartlı' silah ihracatı
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        Parlamento, 25 Leopard 2 tankının Almanya'ya satışını onayladı. Almanya, bu tankları Ukrayna'ya göndermemeyi taahhüt etti.

        İsviçre ordusu, tankları, hizmet dışı bırakması için Alman üretici firma Rheinmetall şirketine teslim edecek. Tankların parçalarının, yedek parça olarak diğer tanklarda kullanılması bekleniyor.

        Almanya'nın Bern Büyükelçisi Michael Flügger, SRF Televizyonu'na yaptığı açıklamada, bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

        Flügger, Almanya'nın, İsviçre silahlarının yeniden ihraç yasağına yönelik eleştirisini yineleyerek, "Almanya, İsviçre'den çok fazla silah ve parça satın aldı, bunların bir kısmını Ukrayna'ya devretmek istiyor. İsviçre yasalarının şu anda bu silahların devredilmesine izin vermediğini anlıyoruz." ifadesini kullandı.

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        Bu yasanın değişmesini beklediklerini kaydeden Flügger, değişiklik olmadığı takdirde ileride İsviçre'den silah ve mühimmat almanın "zordan imkansıza dönüşeceğini" dile getirdi.

        Merkez Parti Milletvekili Andrea Gmür-Schönenberger, Almanya'nın, tankları Ukrayna'ya gönderemeyeceğini ancak diğer Avrupa ülkelerine yeniden satabileceğini vurguladı.

        İsviçre Halk Partisi Milletvekili Werner Salzmann, bu karara karşı çıktıklarını, İsviçre'nin sahip olduğu tank sayısının eksik olduğunu aktardı. Salzmann, Temsilciler Meclisi'nin sorunun farkında olmadan kararını verdiğini ve bu konuda dış politika hususlarının öncelikli olmaması gerektiğini kaydetti.

        İSVİÇRE YASALARI SİLAHLARIN YENİDEN İHRACATINA İZİN VERMİYOR

        İsviçre, silahlarını satın alan ülkelerin, onları yeniden ihraç etmek için izin istemesini şart koşuyor.

        İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, tarafsızlık yasasının İsviçre silahlarının ihracatının yanı sıra yeniden ihracatını da yasakladığını belirtmişti. Berset, bu maddenin ortak ülkelerle imzalanan sözleşmelerin bir parçası olduğunu hatırlatmıştı.

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