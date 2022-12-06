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Haberler İş-Yaşam

İşverenden “makul asgari ücret” çağrısı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücretin taban ücret olduğunu belirterek, “Makul olması gerekir. İmkânı ve gücü olan işverenlerimizi, bunun üzerinde ücretler vermeye de teşvik ediyoruz" dedi

Giriş: 06.12.2022 - 16:36 | Güncelleme: ABONE OL
İşverenden “makul asgari ücret” çağrısı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 28. Olağan Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da yapıldı. Toplantıda konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, bu yılın başında asgari ücrette tarihi bir mutabakata imza attıklarını ve asgari ücretten artık vergi alınmadığını vurguladı. Akkol, asgari ücretten vergi almayan Avrupa'daki sadece 2 ülkeden birinin Türkiye olduğunu belirtti.

Akkol, 30-40 yılın hayalinin devlet, işçi konfederasyonları ve TİSK'in ortak bilinciyle gerçeğe dönüştürüldüğünü kaydederek, 6 ay sonra temmuz ayında da yine 3'lü mutabakatla çalışanların emeğini enflasyona karşı koruduklarını ifade etti.

Bu mutabakatı tüm dünya karışıklıklar içindeyken çok önemsediklerini vurgulayan Akkol, "Bunun devamı için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Ayrıca her zaman ifade ediyoruz. Asgari ücret taban ücrettir. Makul olması gerekir. İmkânı ve gücü olan işverenlerimizi, bunun üzerinde ücretler vermeye de teşvik ediyoruz. Sizin huzurunuzda bunu bir kez daha söylüyorum" dedi.

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