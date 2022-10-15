İsveç’te yeni hükümetten Türkiye açıklaması

HABERTURK.COM / Ajanslar

Bloomberg'in haberine göre İsveç'in yeni hükümeti, ülkesinin NATO'ya katılım sürecini başlatması için Türkiye ile yapılan anlaşmaya uymayı planladıklarını açıkladı.

İsveç'te muhafazakar Ilımlı Parti lideri ve başbakan olması beklenen Ulf Kristersson "Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz. Bu sürecin iyi sonuçlanacağını düşünüyorum" dedi.

HÜKÜMET KURMAK İÇİN ANLAŞILMIŞTI

İsveç'te muhafazakar Ilımlı Parti lideri Ulf Kristersson dün, yeni hükümeti kurma konusunda Hristiyan Demokrat Partisi ve Liberal Partisi ile koalisyon hükümeti kurmak için anlaştıklarını açıklamıştı.

İsveç'in muhafazakar Ilımlı Partisi lideri Ulf Kristersson mecliste yaptığı konuşmada, Hristiyan Demokrat Partisi ve Liberal Partisi ile koalisyon hükümeti kurmak için anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

UlfKristersson liderliğindeki hükümete yönelik 17 Ekim'de mecliste güven oylaması yapılacağını belirtildi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.