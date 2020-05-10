İsveç Halk Sağlık Genel Müdürlüğü Epidemiyoloğu Anders Tegnell, "Yaşlılarımızı korumakta başarısız olduk." diyerek ülkede Kovid-19 ölüm oranının yüksek olmasını, huzurevlerindeki can kayıplarına bağladı.
Huzurevlerinde virüsün bu kadar hızlı yayılacağını kestiremediklerini belirten Tegnell, bu konuda derin bir araştırma yaparak gelecek dönemde buna göre hareket edeceklerini kaydetti.
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, salgınının ilk günlerinde, "Yaşlı yakınlarınızla vedalaşın, binlerce kişi virüsten ölecek." ifadesini kullanmıştı.
Öte yandan, Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 225'e, vaka sayısı da 26 bin 322'ye yükseldi.
35 YAŞLININ HAYATINI KAYBETTİĞİ HUZUREVİNE SORUŞTURMA
İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Stockholm'ün Solna ilçesinde bulunan Berga Huzurevi'nde, 35 yaşlının Kovid-19 nedeniyle ölmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı.
Stockholm Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, huzurevinde çalışan personelin, koruyucu ekipman olmaksızın zorunlu olarak Kovid-19 hastalarıyla ilgilenmesi de incelemeye alındı.
Haberde, ülkede virüs nedeniyle ölen 3 bin 225 kişinin yüzde 40'ının huzurevlerindeki kişilerden oluşmasına dikkat çekildi.
Salgında 21 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.
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