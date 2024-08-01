İsveçli Sarah Sjoestroem, altın madalya aldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşının kadınlar 100 metre serbest yarışını son dünya rekortmeni İsveçli Sarah Sjoestroem kazandı.
Kadınlar 100 metre serbest yarışının son dünya rekortmeni İsveçli Sarah, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yüzme branşında altın madalyaya ulaştı.
Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 100 metre serbest finalleri yapıldı.
Son dünya rekortmeni İsveçli Sarah Sjoestroem, 52.16'lık derecesiyle altın, ABD'li Torri Huske 52.29'la gümüş ve Hong Konglu Siobhan Bernadette Haughey 52.33'le bronz madalya kazandı.