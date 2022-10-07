İsveçli profesör caminin çinilerine hayran kaldı

Edirneye Erasmus Projesi kapsamında gelen İsveçli profesör Gertrud Olsson, 15. yüzyıl Türk çini işçiliğinin sunulduğu Muradiye Camisinin çinilerine hayran kaldı.
Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde düzenlenen "Edirne Çini ve Kalemişlerinin Öyküsü" sunumunun ardından teknik gezi düzenlendi.
Göteborg Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olsson, akademisyenler ve öğrenciler, Türk süsleme sanatlarından çini işçiliğinin en nadide ö-örneklerini barındıran Muradiye Camisini gezdi. Sanat ve Kültür Yönetimi Uzmanı Kutalmış Bayraktar, burada katılımcılara caminin çinileri hakkında bilgi verdi.
Olsson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı çinilerine yönelik araştırmalar yaptığını ve yakında bunları anlatacağı kitabının yayımlanacağını söyledi.
Muradiyenin çinilerini çok beğendiğini belirten Olsson, şunları söyledi:
"15. yüzyıla ait bu yapıda bu kadar çok çeşidin olması çok özel. Aynı zamanda Çin etkilerinin buraya kadar ulaşması, Çin porselen etkilerinin buradaki sır altı mavi beyazlı dediğimiz çini gurupta olması oldukça enteresan. Kültürlerin kaynaşarak farklı yerlere ulaşması ilgimi çekiyor. Burası İsveçte asla göremeyeceğiniz renksel deneyimler sunuyor. Araştırma alanım için burada bulunmak özel."
Bayraktar da Osmanlı padişahı 2. Muratın yaptırdığı caminin muazzam çini örneği sunduğunu, caminin çinilerinin Nakkaş Safi tarafından yapıldığını anlattı.
MURADİYE CAMİSİ
Osmanlı padişahı 2. Muratın 1436 yılında Sarayiçi mevkisine hakim bir tepeye yaptırdığı, zaviyeli camilerin en güzel örneklerinden olan ibadethane, ihtişamını iç ve dış yapısıyla korumaya devam ediyor.
Geniş bir avlunun içine kesme taşlarla yapılan tek minareli cami, dış görünüşünün yalınlığına karşın iç süslemesi yönünden 15. yüzyıl Osmanlı sanatının en önemli yapıtları arasında bulunuyor.
Mihrap ve duvarlarda doğal çiçek motifleri ile işlenmiş altıgen mavi, ak çini levhalar ve bunların arasında firuze renkli düz üçgen levhalar yer alıyo
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