İsveçli metal grubu İstanbul'dan geçti

Soen, son albümü “Lotus”un Avrupa turnesi kapsamında Türkiye’ye geldi.

Başarılı çalışmalarıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Soen, dördüncü albümü “Lotus”u 1 Şubat’ta dinleyicisiyle paylaşmıştı.

1500 kişinin katıldığı Volkswagen Arena’daki konserde Soen; Rival, Tabula Rasa, Lucidity ve son albümlerine de adını veren Lotus gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Soen solisti Joel Gustav Ekelöf, izleyicilere “Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetinde ilk kez sahne almaktan onur duyuyoruz” diyerek seslendi.

Soen’in ön grubu olarak, İtalyan gitarist, prodüktör ve şarkı yazarı Marco Barusso’nun projesi The Price ve Helsinki çıkışlı rock ve metal grubu Wheel Volkswagen Arena’da sahne aldı.

Volkswagen Arena’da Eylül ayı programında sahne alacak isimler arasında Nina Kraviz, Evanescence, Ricardo Villalobos ve David Garrett yer alıyor.