Greta Thunberg, moda endüstrisinin iklime etkisini eleştirdi

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Derginin kapağında fotoğrafı yer alan Thunberg, en son 3 yıl önce 2. el giysi satın aldığını da dile getirdi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, moda endüstrisinin, dünyayı en çok kirleten 2. sanayi olduğu düşünülüyor.

Moda endüstrisinin her yıl 5 milyon insanın ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar, yani 93 milyar metreküp su kullandığı ifade ediliyor.

BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) dün açıkladığı, 66 ülkeden 234 bilim insanının katılımıyla 5 yıllık çalışmayla hazırlanan altıncı raporunda iklim değişikliğinin "yaygın, hızlı ve yoğun" olduğu uyarısında bulunmuştu.

Uzmanlar "son ikaz" olarak değerlendirdikleri raporun, gelecek yıllarda olabilecekleri, bilimsel bir çerçevede ve bölgesel anlamda detaylı bulgularla ortaya koyduğunu belirtiyorlar.