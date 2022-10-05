İsveçli heyet Türkiye'de temaslarda bulunuyor

Adalet Bakanlığı ile İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri arasında terör suçlularının iadesine ilişkin görüşmeler Ankara'da başladı.
Alınan bilgiye göre, iki ülke bakanlıkları arasındaki görüşmelerde Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık edecek.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce terör suçlularının iadesine ilişkin, 5-6 Ekim'de İsveç Adalet Bakanlığından bir heyetin Türkiye'ye geleceğini bildirmişti.
İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ
Yetkililer, İsveç'in Rusya'nın Ukraya'ya saldırılarının ardından gündeme gelen NATO'ya üyelik başvurusuna da ele alacak.
Uzun yıllar tarafsız politika izleyen ve NATO üyeliğine sıcak bakmayan İsveç, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra bu tutumundan vazgeçerek NATO'ya üye olma kararı almıştı.
İsveç'in Sosyal Demokrat hükümeti 16 Mayıs'ta parlamentoda yapılan görüşmeler sonrasında NATO'ya başvuru yapma kararı aldıklarını açıklamıştı. Başbakan Magdalena Andersson, bunun, ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını korumak için ana muhalefet partisiyle aldıkları ortak bir karar olduğunu söylemişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, resmen NATO'ya üyelik başvurusu yapmaya karar veren İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine teröre destek verdikleri sürece "evet" demeyeceğini açıklamıştı.
İsveç, Türkiye'nin çekincelerinin giderilmesi yönünde girişimlerde bulunurken, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dörtlü görüşmede bir araya gelmişti.
Görüşmeden sonra taraflar Üçlü Muhtıra imzalamıştı. Muhtırada, "Terör zanlıların iadesi için Türkiye ile çalışılacak", "YPG/PKK ve FETÖ'ye destek sağlanmayacak", "Ülkeler arasında silah ambargosu uygulanmayacak" maddeleri üzerinde anlaşılmıştı.
Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı. Toplantı sonrası anlaşmada belirtilen iş birliği mekanizmasının kurulması için çalışmaların başlatıldığı belirtilmişti.
İsveç, Üçlü Muhtıra çerçevesinde 30 Eylül'de Türkiye'ye silah ihracatı ambargosunu kaldırmıştı.
Terör konusunda ise İsveç'ten henüz talep edilen adım gelmedi.
Türkiye'nin iadesini istediği terör zanlılarından hiçbiri şu ana kadar iade edilmezken, terör örgütü YPG/PKK yandaşları da İsveç sokaklarında zaman zaman terör örgütü paçavralarıyla polis gözetiminde gösteri yapmaya devam etti.
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