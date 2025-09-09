Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsveçli bakan basın toplantısında bayıldı | Dış Haberler

        İsveçli bakan basın toplantısında bayıldı

        İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, düzenlenen bir basın toplantısı sırasında fenalaşarak bayıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 23:19 Güncelleme: 09.09.2025 - 23:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsveçli bakan fenalaşarak bayıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, düzenlenen bir basın toplantısı esnasında fenalaşarak bayıldı.

        Lann, İsveç'in başkenti Stockholm'de eski Sağlık Bakanı'ndan görevi devralması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında fenalaştı.

        Sosyal medyada paylaşılan videoda, Lann'ın söz almasının hemen ardından fenalaştığı, ardından bayıldığı görülüyor. Lann'ın kürsünün üzerinden yüzüstü düştüğü de görüntülerde yer aldı.

        Sağlık Bakanı Lann, kısa bir süre sonra toplantı salonuna geri dönerek ulusal basına kan şekerinin düştüğünü belirtti ve "Sıradan bir salı olmadı." yorumunu yaptı.

        Basın toplantısında Lann'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Sosyal İlişkiler Bakanı Jakob Forssmed ve Enerji ve Endüstri Bakanı Ebba Busch bulunuyordu.

        *Haberin videosu İHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail saldırısını lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail saldırısını lanetliyorum
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        "Gazze'ye destek vermek için gittik"
        "Gazze'ye destek vermek için gittik"
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        Manifest hakkında karar
        Manifest hakkında karar
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        Habertürk Anasayfa