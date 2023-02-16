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İsveçli arama kurtarma köpeği Killian, Türkiye'de 17 kişiyi kurtardı

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan İsveçli arama kurtarma köpeği Killian'ın 17 kişiyi kurtardığı bildirildi

Giriş: 16.02.2023 - 10:46 | Güncelleme: ABONE OL
İsveçli arama kurtarma köpeği Killian, Türkiye'de 17 kişiyi kurtardı
İsveçli arama kurtarma köpeği 17 kişiyi kurtardı
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HABERTURK.COM

Türkiye'nin 11 ilini vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye geldi.

Türkiye'ye yardıma gelen İsveçli arama kurtarma ekibiyle gelen köpeğin 17 kişiyi kurtardığı bildirildi.

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan paylaşımda, "İsveç medyasına göre, Killian, Türkiye'de 17 kişinin hayatını kurtardı! Killian, İsveç Acil Durum Ajansı MSB'de eğitilmiş 6 yaşında bir golden retriever, sertifikalı kurtarma köpeğidir." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, "Killian yıkıcı depremlerden sonra Türkiye'ye gelen İsveç arama kurtarma ekibinin bir üyesidir." denildi.

*Haberin görseli Twitter'dan alınmıştır.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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