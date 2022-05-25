İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara'da

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Türkiye heyeti, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak için bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, iki ülke heyetleri bugün saat 13.00'te görüşecek.

Türkiye heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık edecek.

İsveç ve Finlandiya ise görüşmeye, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlıklarında katılacak.

"YAZILI MUTABAKAT İSTİYORUZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecine ilişkin "İsveç ve Finlandiya teröre desteği kesmeli, somut adım için yazılı mutabakat istiyoruz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin tutumunun ardından diplomasi trafiği sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ülke ilişkileri ve NATO'ya üyelik başvuruları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le de telefonda görüştü.