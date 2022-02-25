Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: İsveç Ukrayna'ya askeri, teknik ve insani yardım sağlıyor. Etkili desteği için İsveç Parlamentosu'na müteşekkiriz. Hep birlikte Putin karşıtı koalisyonu kurmaya doğruyuz...

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