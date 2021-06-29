Euro 2020'de heyecan git gide yükseliyor. 12 ülkede gerçekleştirilecek şampiyonadaki son 16 turunun son maçında İsveç ve Ukrayna karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

İSVEÇ UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 son 16 turu son maçında İsveç ve Ukrayna 29 Haziran Salı günü saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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