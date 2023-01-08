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İsveç: Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin taleplerinin hepsini yerine getiremeyeceklerini dile getirdi

Giriş: 08.01.2023 - 17:07 | Güncelleme: ABONE OL
İsveç: Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız
İsveç: Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız
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AA

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayacaklarını söyledi.

Kristersson, düşünce kuruluşunun düzenlediği konferansın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliği konusunda kendilerinden veremeyecekleri şeyleri istediğini belirtti.

İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin elinde olduğuna işaret eden Kristersson, "Türkiye, Üçlü Muhtıra çerçevesinde yaptığımız şeyleri teyit ediyor fakat kendilerine veremeyeceğimiz ve vermek istemediğiniz şeyleri istiyor. Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız." ifadelerini kullandı.

Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını ne zaman parlamentoda oylayacağını ise bilmediğini dile getirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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