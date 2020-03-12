AA

İsveç Ticaret Odası'ndan "İş Dünyasında Kadın" etkinliği



- İsveç Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu: - "Şu anda cinsiyetler arası gelir eşitliğinde dünyada dördüncü sırada olan İsveç, sadece kendi ülkesinde değil, İsveçli firmaların yurt dışındaki şirket politikalarında da cinsiyet eşitliği konusunda ciddi politikalar yürütüyor"

İsveç Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Systemair HSK Genel Müdürü Eroğlu, "Şu anda cinsiyetler arası gelir eşitliğinde dünyada dördüncü sırada olan İsveç, sadece kendi ülkesinde değil, İsveçli firmaların yurt dışındaki şirket politikalarında da cinsiyet eşitliği konusunda ciddi politikalar yürütüyor." dedi.

İsveç Ticaret Merkezi Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Dünya Kadınlar Günü kapsamında İsveç Ticaret Odası tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna dikkati çekmek amacıyla "İş Dünyasında Kadın" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, "Yönetimde Kadın" ve "Start-Up Dünyasında Kadın" konulu iki ayrı panel gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre, İsveç Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, iş hayatında cinsiyet eşitliğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde konuşulması gereken en önemli konuların başında iş yaşamında cinsiyet eşitliği geliyor. Özellikle İsveç’in bu konuda büyük atılımları var. Şu anda cinsiyetler arası gelir eşitliğinde dünyada dördüncü sırada olan İsveç, sadece kendi ülkesinde değil, İsveçli firmaların yurt dışındaki şirket politikalarında da cinsiyet eşitliği konusunda ciddi politikalar yürütüyor. Örneğin, 2017 yılında Türkiye’de kadınların yönetici pozisyonlarındaki oranı ortalama yüzde 17,3 iken, İsveçli şirketlerin Türkiye ofislerinde bu oran yüzde 28,8 olarak gerçekleşti. İsveç Ticaret Odası olarak düzenlediğimiz 'İş Dünyasında Kadın' temalı etkinliğimizin amacı da cinsiyet eşitliği konusuna Türkiye’de de gereken önemin verilmesini sağlamak için atılan adımlara katkıda bulunmak."

- "Biz istersek, sınırlarımızı aşarsak her şeyi başarabiliriz"

"Yönetimde Kadın" panelinde konuşan TAV Havalimanları Holding Başkan Yardımcısı ve CFO’su Burcu Geriş de kadınların kadınlara daha çok destek olması gerektiğini belirterek, "Biz kadınlar en büyük kötülüğü önce kendimize, sonra da birbirimize yapıyoruz. Nasıl mı? Suçlu hissederek, yetersiz hissederek, kendimize güvenmeyerek, hakkımızı aramayarak kendimize haksızlık yapıyoruz. Benim bir anne ve kariyer sahibi bir kadın olarak hayattaki mottom 'suçlu hissetmemek' üzerine kurulu… İşteyken işte, evdeyken evdeyim, o dengeyi tutturmak ve suçlu hissetmemek bizim elimizde. Kadınlar olarak birbirimize yaptığımız en büyük haksızlık ise birbirimizi seçimlerimizden dolayı yargılamak ve erkeklerdeki ağabey-kardeş ilişkisi gibi bir kız kardeşlik desteğine ve network'üne çok rahat sahip olamamak. Biz istersek, sınırlarımızı aşarsak her şeyi başarabiliriz."

- "Kız ve erkek annelerine büyük rol düşüyor"

Geriş, hem kız hem de erkek annelerine çok önemli bir rol düştüğüne işaret ederek, "Kızlarımızı kendilerine güvenli ve istedikleri her şeyi yapabilecekleri düşüncesiyle yetiştirip oğullarımıza 'ağam, paşam' diye ayrım yapmadan kadınlara nasıl davranmaları gerektiğini, eşitliği, adilliği küçük yaşta öğretirsek sorunu kökünden çözebiliriz. En önemli konu 0-6 yaş dönemindeki eğitim ve bunu anne-babalar olarak çocuklarımıza önce evde biz vermeliyiz. Eşitsizlikleri düzeltmek adına devlet ve şirket politikalarından eğitime kadar her konuda gerekli değişiklikleri gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmamız lazım. Hep beraber istersek, bir fark yaratabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



