İsveç'ten Türkiye açıklaması: İlerleme hedefliyoruz

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye ile NATO üyeliği üzerine yapılan görüşmelerde ilerleme kaydetmeyi hedeflediklerini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusuna Türkiye'nin karşı çıkmasıyla üç ülke arasında müzakere görüşmeleri başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara'da temaslarda bulunurken, İsveç'ten görüşmelere ilişkin açıklama geldi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile görüşmelerde ilerleme kaydetmek istiyoruz. Amacımız Türkiye'nin gündeme getirdiği sorular hakkında yapıcı bir gelişme sağlamak." dedi.

Linde ayrıca, "Başvurumuz NATO'da geniş destek gördü." ifadelerini kullandı.