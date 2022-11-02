İsveç'ten Türkiye açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Türkiye ile görüşmeler oldukça iyi şekilde devam ediyor" dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile devam eden görüşmeler hakkında açıklamada bulundu.

Billström, "Türkiye ile görüşmeler oldukça iyi şekilde devam ediyor." açıklamasında bulundu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson dün yaptığı açıklamada ise "Ankara ziyareti konusunda İsveç ve Türkiye arasında anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullanmıştı.