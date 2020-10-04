İsveç'ten Sudan'da imzalanan barış anlaşmasına destek

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cuba'da düzenlenen törende tarihi anlaşma imzalandığı için Sudan hükümetini tebrik ettiklerini belirtti.
Linde, ''Anlaşma dışında kalan partilerin de kısa sürede kalıcı barışa katkı vereceğini umuyorum. Anlaşmaya tanık olan Avrupa Birliği (AB) ve İsveç, önümüzdeki uzlaşı ve geçiş sürecinde de Sudan'a destek olacaktır.'' ifadesini kullandı.
- Anlaşma neler getiriyor?
Sudan hükümeti ile Devrimci Cephesi arasında 14 Ekim 2019'da Cuba'da başlayan barış görüşmeleri neticesinde varılan anlaşma, güvenlik, toprak mülkiyeti, yerinden olanların geri dönüşü, geçiş dönemi adaleti, tazminatlar, göçebeler ve çobanların desteklenmesi, servet ve iktidar paylaşımıyla mülteciler ve sığınmacılar gibi çatışmaların temel nedenlerinde mutabakatı vadediyor.
Muhalif güçler tasfiye edilerek, silahlı unsurları ulusal orduya entegre edilecek.
10 ay süren müzakereler neticesinde imzalanan anlaşma ile geçiş dönemi 39 ay daha uzatılırken, Devrimci Cephesine, devlet başkanlığına eş değer konumdaki Egemenlik Konseyinde 3 koltuk, kabine ve Geçici Yasama Meclisinde ise yüzde 25 kota ayrıldı.
Sudan hükümeti, yoksul bölgelerin kalkınmasına destek için Darfur'a 10 yıllığına 750 milyon dolar ödemeyi taahhüt etti.
Aynı zamanda Sudan için federal sistem öneren anlaşma, Güney Kurdufan ve Mavi Nil'e özerklik hakkı tanıyor.
Darfur bölgesi kendi valisini seçebilecek. Halihazırda 5 eyalet 7 ay sonra birleşerek Darfur tek bir bölge haline gelecek. Darfur bölgesi, gelirlerinin yüzde 40'ında tasarruf hakkına sahip olacak. Bölgenin, kamudaki istihdamdan da yüzde 20 pay alması öngörülüyor.
Darfur'daki savaş suçluların adalete teslimi için komisyon kurulacak.
Dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, Darfur'da savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçlarla karşı karşıya kalan eski yetkilileri yargılamak için Uluslararası Ceza Mahkemesi ile iş birliğini de garanti ediyor.
Darfur'da iki tarafın da katılımıyla 12 bin kişilik bir sivil savunma gücü konuşlandırılması planlanıyor.
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