İsveç'ten Rusya'ya karşı askeri önlem

AA

İsveç Kralı 16. Carl Gustaf, Karlsborg kentinde bir askeri birliği ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın saldırısı nedeniyle Avrupa ve Ukrayna'nın çok zor durumda olduğunu dile getiren Gustaf, "Rusya, Ukrayna'yı işgal etti. Temel özgürlükleri ve hakları devre dışı bırakan Rusya, insani bir felakete sebep oldu. İnsanlar evlerinden ve ülkelerinden kaçıyorlar. Aileler bölünüyor, masum insanlar ölüyor." dedi.

Gustaf, İsveç ve diğer AB ülkelerinin, Rusya'yı "en şiddetli şekilde" kınadığını belirtti.

Ukrayna'daki olayların, İsveç'e yönelik önemli sonuçlar doğurduğunu aktaran Gustaf, İsveç'in askeri birliklerinin buna göre önlemler aldığını ifade etti.