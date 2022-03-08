İsveç'ten kritik NATO açıklaması

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası birçok ülke konumunu yeniden gözden geçirirken, İsveç'te de güvenlik kaygıları arttı.

İsveç Kralı 16. Carl Gustaf, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının İsveç'e yönelik önemli sonuçlar doğurduğunu belirterek, askeri birliklerin buna göre önlemler aldığını söyledi.

Başbakan Andersson ise gazetecilere verdiği demeçte, "İsveç mevcut durumda NATO'ya katılım başvurusu göndermeyi seçerse, bu Avrupa'yı daha da istikrarsızlaştıracak ve gerilimi artıracaktır" dedi.

Rusya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin 'ciddi askeri ve politik sonuçlar doğuracağını' söylemişti.