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İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi reddedildi

İsveç'in, FETÖ firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesini reddettiği bildirildi

Giriş: 19.12.2022 - 15:04 | Güncelleme: ABONE OL
İsveç'te yaşayan FETÖ firarisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi reddedildi
AA

İsveç'te yaşayan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebinin reddedildiği bildirildi.

Yargıtaydan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Kasım'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "FETÖ'den İsveç'te olan Bülent Keneş’in, bu teröristin Türkiye’ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.

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