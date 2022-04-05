İsveç'te 'Ukrayna'daki savaş suçları' soruşturması

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Savcılıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'da sivillerin uğradığı şiddet ve ölümleri görenlerin tanıklık yapması istendi.

Açıklamada, soruşturmanın amacının, bir başka ülke mahkemesi veya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICC) kullanılabilecek kanıtları mümkün olan en kısa sürede güvence altına almak olduğu belirtildi.

Ukrayna'nın Başkenti Kiev yakınlarındaki Buça'da Rus güçlerinin çekilmesinin ardından şoke edici görüntüler ortaya çıkmıştı. Ukrayna’ya göre 410 sivil Rus askerleri tarafından katledildiği iddia edilen olayla ilgili olarak Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Buça'daki görüntüleri Ukrayna özel yetkililerinin kurguladığını öne sürmüştü.