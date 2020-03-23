İsveç'te Türk taksicilerden koronavirüse karşı kolonya önlemi

23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Stockholm'de 5 yıldır taksicilik yapan 45 yaşındaki Murat Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir haftadır aracına aldığı müşterilere kolonya ikram ettiğini ve bu hizmetle ilgili beklediğinden çok daha olumlu tepkiler aldığını söyledi.
Kolonyanın Türk kültürünün bir parçası ve koronavirüse karşı etkili silah olduğunu müşterilerine anlattığını belirten Benli, şöyle devam etti:
"Türkiye'de şehirler arası otobüslerdeki gibi müşterilerime kolonya ikram ediyorum, çok memnun kalıyorlar. Türk örf ve adetlerimize göre evimize gelen misafirlere de ikram ettiğimizi kısaca anlattığımda şaşırıyorlar. Temizliğe önem veren bir toplum olduğumuzdan dolayı Türkiye'de koronavirüs vakasının azlığına dikkati çekiyorum. Bu açıklamadan sonra birçok müşterim yaz tatilini Türkiye'de geçireceğini söylüyor.''
Benli'nin müşterilerinden Vloda Radokovic, Türk taksicinin koronavirüse yönelik aldığı önlemi çok beğendiğini söyledi. Kolonyanın kokusunun da güzel olduğunu dile getiren Radokovic, iyi bir inisiyatif alındığını ve uygulamayı İsveç'teki tüm taksicilerin uygulaması gerektiğini ifade etti.
Stockholm'de Uber üzerinden ticari taksi çalıştıran Muhammet Sadık (25) da Türk misafirperverliğini taksisine taşıdığını ifade etti. Koronavirüs nedeniyle taksisinde kolonya bulundurmaya başladığını dile getiren Sadık, "Kolonyanın koronavirüs ve diğer virüslere yönelik içerdiği maddeler sayesinde çok etkili olduğunu anlatıyoruz. Bu da müşterinin çok hoşuna gidiyor.'' dedi.
Müşteri Tarja Pyköö, koronavirüs nedeniyle toplum olarak çok gerildiklerini ve Türk taksicilerin kolonya ikramını yerinde bulduğunu vurguladı.
Taksiciden kolonyanın tarihini ve Türk kültüründeki önemini de öğrendiğini anlatan Pyköö, verdiği bilgilerden dolayı Sadık'a teşekkür etti.
- İsveç'te kolonya satışında büyük artış
Bu arada, Stockholm'de uzun süre pastane işleten Ceylan Bahçeci, uzun süre satamadıkları kolonyayı artık 1 saatte sattıklarını dile getirdi.
Kolonya bulmakta zorlandıklarının altını çizen Bahçeci, "Avrupa'ya kolonya satan toptancıların stoklarında kolonya kalmadı. Geçen 10 koli kolonya buldum, yarım günde tükendi. Normal zaman da olsa 10 koli kolonyayı 10 senede zor satardım.'' diye konuştu.
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