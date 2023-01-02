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Haberler Dünya

İsveç'te terörle mücadeleye ilişkin anayasa değişikliği yürürlüğe girdi

İsveç, terörle mücadeleye yönelik yeni anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Giriş: 02.01.2023 - 17:49 | Güncelleme: ABONE OL
İsveç'te terörle mücadeleye ilişkin anayasa değişikliği yürürlüğe girdi
HABERTURK.COM
İsveç Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "1 Ocak 2023’te İsveç’te bir anayasa değişikliği yürürlüğe girdi. Yapılan anayasa değişikliği İsveç’in teröre karşı yeni ve daha kapsamlı imkanlarla mücadele edebileceği anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.
Twitter üzerinden yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
"İsveç terör tehdidine karşı koymak amacıyla tek başına ve diğer devletlerle birlikte yoğun bir çaba göstermektedir. Terör, terörden etkilenen toplumlar nezdinde ağı zorluklar oluşturmakta ve hem uluslararası barış ve güvenliği hem de hem de ulusal güvenliği tehdit etmektedir. Terör, çok ciddi suç teşkil eden eylemleri içeren ve düzeni tehdit edici bir yapıya sahip olup demokrasi, insan haklarından özgürce faydalanılması ve ekonomik ve sosyal gelişim karşısındaki en ciddi tehditlerden biridir.
İsveç anayasasında yürürlüğe girecek olan değişiklik, İsveç'e terörle mücadele anlamında daha güçlü imkanlar sunmaktadır. Anayasa değişikliği, terör faaliyeti yürüten veya terörü destekleyen drupların örgütlenme hürriyetinin kanun çerçevesinde kısıtlanması konusunda imkanların artması anlamına gelmektedir. Bu değişiklik, kanun koruyucular açısından, örneğin bir terör örgütüne katılımı daha geniş bir çerçeveyle suç unsuru haline getirmeyi ve terör örgütlerini yasaklamayı olanaklı kılmaktadır."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU "SOMUT GELİŞME YOK" DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Aralık'ta İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'le Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşmuştu.

Terör bağlantılı kişilerin iadesiyle ilgili de Çavuşoğlu, "Mevkidaşımın özellikle terör örgütü PYD/YPG ile aralarına mesafe koyan açıklamaları da önemliydi. Keza PKK iltisaklı bir şahsı ülkemize sınır dışı ettiler. Bunlar doğru yönde atılan adımlardır. Ancak özellikle terör iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının dondurulması gibi bazı konularda somut bir gelişme yok. Bizim listemizde olmayan bir kişinin iade edilmesini memnuniyetle karşıladığımızı zaten söylemiştik." ifadelerini kullandı

Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında yapılan üçlü mutabakat kapsamında İsveç'in attığı adımları ve verdiği mesajları not ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, anayasa ve yasalarda yapılan değişikliklerin yeni yılda yürürlüğe gireceğini söylemişti.
* Haberin görseli Unsplash'ten servis edilmiştir.

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