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İsveç'te terör örgütü PKK/YPG şüphelisi tutuklandı

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan bir şüpheli, teröre finansman sağlama ve silahlı tehdit suçlarından tutuklandı

Giriş: 04.02.2023 - 01:58 | Güncelleme: ABONE OL
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG şüphelisi tutuklandı
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG şüphelisi tutuklandı
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AA

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan kişi tutuklandı. AA'nın İsveç radyosu SR'ye dayandırdığı habere göre, 40 yaşlarında bir kişi, teröre finansman sağlamak, gasp teşebbüsü ve silahlı saldırı suçları işlediği şüphesiyle gözaltına alındı.

Stockholm Bölge Mahkemesi, şüpheliyi, terör örgütü PKK/YPG için para topladığı ve silahlı tehdit suçlarından tutukladı.

Savcı Hans Ihrman, şüphelinin, terör örgütü PKK/YPG'ye para toplamak için şantaj girişiminde bulunmanın yanı sıra teröre finansman sağlamasının söz konusu olduğunu söyledi.

*Haberde DHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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