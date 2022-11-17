İsveç Parlamentosu daha sıkı 'terörle mücadele' yasalarını geçirmenin önünü açan anayasa değişikliğini onayladı

Reuters İsveç Parlamentosu (arşiv fotoğraf)

İsveç Parlamentosu, Türkiye'nin Stockholm'ün NATO üyeliğini onaylamak için ana taleplerinden biri olan, daha sıkı ‘terörle mücadele’ yasalarını geçirmeyi mümkün kılacak anayasa değişikliğini Çarşamba günü kabul etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra, İsveç ve Finlandiya uzun süredir devam eden bağlantısızlık politikalarını terk etmiş ve İttifak’a katılmak için başvurmuşlardı.

Ancak Türkiye; İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularını, özellikle Stockholm'ü "teröristleri barındırmakla” suçlayarak engelledi.

İsveç'in 349 sandalyeli parlamentosunda 278 oyla kabul edilen değişiklik, "teröre bulaşan veya terörü destekleyen derneklerin örgütlenme özgürlüğünü sınırlayan" yeni yasalar getirilmesini mümkün kılıyor.

Milletvekillerine öneriyi onaylamalarını tavsiye eden parlamentonun anayasal işlerle ilgili daimi komitesine göre yasa, “bir terör örgütüne katılımın daha geniş çapta suç sayılmasını veya terör örgütünün yasaklanmasını" sağlayacak.

Fransız haber ajansı AFP, uzmanların, yeni yasanın Ankara ve Batılı müttefiklerinin çoğu tarafından ‘terör örgütü’ listesinde bulunan PKK üyelerinin yargılanmasını kolaylaştıracağını söylediklerini bildiriyor.

Değişiklik 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Geçen hafta Ankara’ya resmi bir ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, anayasa değişikliğini “büyük bir adım” olarak nitelendirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Kristersson, “İsveç, yıl sonuna kadar ve gelecek yılın başlarında İsveç yasal makamlarına terörle mücadelede daha fazla güç verecek büyük adımlar atacak" demişti.

İsveç'te bir anayasa değişikliğinin, arada yapılacak bir genel seçimle birlikte iki ayrı parlamento tarafından onaylanması gerekiyor.

İlk oylama, İsveç'in Mayıs ayı ortasında NATO üyeliği için resmi başvuru kararından önce, Nisan ayında bir önceki solcu hükümeti altında geçti.

Yalnızca ülkenin Sol Partisi değişikliğe karşı olduğunu ifade etti.