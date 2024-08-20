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        Haberler Ekonomi Para İsveç Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürdü - Para Haberleri

        İsveç Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürdü

        İsveç Merkez Bankası (Sveriges Riksbank), politika faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 3,50'ye indirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:21 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:23
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        İsveç Merkez Bankası faizi düşürdü
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        Bankadan yapılan açıklamada, politika faiz oranının 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,50'ye çekildiği bildirildi.

        Ülkede, enflasyonun aynı seviyelerde kalması durumunda politika faizinin bu yıl 2 ya da 3 kez indirilebileceği aktarılan açıklamada, enflasyonun hedefe yakın olduğu ve biraz daha uzun vadede de öyle kalmasının beklendiği kaydedildi.

        Açıklamada, ülkede, büyümenin zayıf seyrettiği ve iş gücü piyasasının durgun olduğu ancak işsizliğin daha fazla artmasının beklenmediği belirtildi.

        Enflasyon görünümünün belirsiz olduğu vurgulanan açıklamada, "Örneğin, jeopolitik durum, İsveç'te ve yurt dışındaki ekonomik faaliyetler ve İsveç kronuyla ilgili riskler bulunabilir ve bunlar enflasyonda farklı bir sonuca ve dolayısıyla farklı bir para politikasına yol açabilir." ifadelerine yer verildi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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