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        Haberler Dünya İsveç'in NATO üyeliği yarın TBMM'de oylanacak

        İsveç'in NATO üyeliği yarın TBMM'de oylanacak

        İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM Genel Kurulu'nda yarın oylanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 21:22 Güncelleme: 22.01.2024 - 21:22
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        İsveç'in NATO üyeliği yarın TBMM'de oylanacak
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        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcının ardından dış politikasını değiştiren ve NATO'ya katılım başvurusu yapan İsveç'in birliğe kabulü yarın TBMM'de oylanacak.

        Özellikle ABD'nin büyük önem verdiği katılım sürecinde ilk onay 26 Aralık'ta TBMM Dışişleri Komisyonu'nda verilmişti.

        Protokolün TBMM'deki yasa görüşmelerinden önce gündeme alınması bekleniyor.

        Protokolün kabulü için oylamaya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğu yeterli olacak.

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