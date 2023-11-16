İsveç'in NATO üyeliği komisyonda
Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifinin de arasında olduğu uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 8 kanun teklifini görüşecek. Ayrıntıları Habertürk'ten Mahir Kılıç aktardı
Giriş: 16.11.2023 - 10:53 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:53
AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın başkanlığında toplanacak komisyon, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin kanun teklifini ele alacak.
Komisyon, toplantıda bazı uluslararası anlaşmalara yönelik kanun tekliflerini de görüşecek.
* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.