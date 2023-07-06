İsveç Dışişleri Bakanı, NATO'daki Türkiye-Finlandiya-İsveç toplantısını değerlendirdi

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Billström, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın 28 Haziran 2022'de imzaladığı Üçlü Muhtıra'da tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın Brüksel'de NATO karargahında düzenlenen 5. toplantısının ardından basına değerlendirmelerde bulundu.

"Yaptığımız görüşmede ilerleme sağlandığını düşünüyorum." ifadesini kullanan Billström, NATO üyesi olmak için yoğun çalıştıklarını belirtti.

11-12 Temmuz'da Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ni işaret eden Billström, "Önümüzdeki hafta olumlu bir karar çıkmasını umuyoruz ama bu tamamen Türkiye'ye ait bir karar olacak." diye konuştu.

​​​​​​​Billström, bugün Stockholm Bölge Mahkemesi'nin terör örgütü PKK/YPG üyesine haraç toplamaktan ceza verdiğini hatırlatarak, "Ülkemizde terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan 40 yaşındaki kişi, 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, cezasını çektikten sonra sınır dışı edilecek. Bu tarihi bir karardır. PKK'ya yönelik endişeleri ciddiye aldığımızın da bir kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf: AA