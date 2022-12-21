Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

İsveç Dışişleri Bakanı Billström Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanığı, İsveç Krallığı Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği resmi ziyaret hakkında açıklamada bulundu.

Giriş: 21.12.2022 - 12:33 | Güncelleme: ABONE OL
İsveç Dışişleri Bakanı Billström Türkiye'ye geliyor
İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İsveç Krallığı Dışişleri Bakanı Tobias Billström, 22 Aralık 2022 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Sayın Bakanımız ile konuk Bakan arasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin ele alınması, İsveç’in Ocak 2023’te devralacağı AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde Türkiye-AB ilişkileri ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İngiltere'de yeni yıl öncesi kaos
İngiltere'de yeni yıl öncesi kaos
İsveç Adalet Bakanı'ndan FETÖ firarisi hakkında açıklama
İsveç Adalet Bakanı'ndan FETÖ firarisi hakkında açıklama
Musk - Biden savaşında yeni perde
Musk - Biden savaşında yeni perde
Şoygu'nun görüntüleri gündem oldu
Şoygu'nun görüntüleri gündem oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.