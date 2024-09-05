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        Haberler Dünya İsveç Dışişleri Bakanı Billström, istifa edeceğini ve siyaseti bırakacağını açıkladı | Dış Haberler

        İsveç Dışişleri Bakanı Billström, istifa edeceğini ve siyaseti bırakacağını açıkladı

        İsveç Dışişleri Bakanı Billström, gelecek hafta görevinden istifa edeceğini ve siyaseti bırakacağını duyurdu. Bu kararı almanın kolay olmadığını dile getiren Billström, "Son 25 yılda 10 yılı bakan olmak üzere farklı görevler üstlendim. Son iki yıldaki bakanlığım süresince başardıklarımızdan çok mutlu olduğumu ve gurur duyduğumu da söylemek istiyorum." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 07:45 Güncelleme: 05.09.2024 - 07:45
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        İsveç Dışişleri Bakanı'ndan istifa kararı
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        İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, gelecek hafta görevinden istifa edeceğini ve siyaseti bırakacağını duyurdu.

        İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, sosyal medya hesabı X'ten, istifa kararına ilişkin açıklama yaptı.

        Billström, "Üzüntü ve gurur karışımı bir duyguyla bugün Başbakan'a gelecek çarşamba parlamentonun açılışında dışişleri bakanlığı görevini ve siyaseti bırakacağımı bildirdim." ifadesini kullandı.

        İstifa kararını kolay almadığını belirten Billström, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Son 25 yılda 10 yılı bakan olmak üzere farklı görevler üstlendim. Son iki yıldaki bakanlığım süresince başardıklarımızdan çok mutlu olduğumu ve gurur duyduğumu da söylemek istiyorum. Öncelikle uzun ve kimi zaman zorlu bir süreçten sonra İsveç nihayet NATO'ya girdi. Hükümet olarak Rusya'nın genişlemesine karşı koymak için uzun vadeli bir politika ortaya koyduk. Orta Doğu'da da durum ciddi ve İsveç, AB, ABD ve diğer ülkelerle birlikte durumu istikrara kavuşturmak için mücadele ediyor. (Filistin) Uzun vadede tek makul çözüm iki devletli çözümdür."

        50 yaşındaki Billström, Ekim 2022'den bu yana Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyordu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #isveç
        #Tobias Billström
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