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İsveç Dışişleri Bakanı Billström'den Türkiye açıklaması

Türkiye'nin başlattığı 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin açıklama yapan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu belitti

Giriş: 22.11.2022 - 01:35 | Güncelleme: ABONE OL
İsveç Dışişleri Bakanı Billström'den Türkiye açıklaması
İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
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AA

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Moldova için uluslararası bağış konferansına katılan Billström, ülkesinin Expressen gazetesine açıklamalarda bulundu.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" hakkında konuşan Billström, "Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; Türkiye'nin kendisini terörden koruyabileceğini aktaran Billström, sivil kayıplardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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