İsveç COVID-19 kısıtlamalarını 9 Şubat'ta kaldırıyor

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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, düzenlediği basın toplantısında, Halk Sağlık Genel Müdürlüğünün tavsiyesi üzerine COVID-19'a yönelik kısıtlamaların 9 Şubat itibarıyla kaldırılacağını belirtti.

Virüsün omicron varyantıyla birlikte yükselişe geçen vaka sayılarına rağmen salgının kontrol altında olduğunu söyleyen Andersson, COVID-19'un sağlık hizmetlerini aksatmadığını ve hastanelerde ve yoğun bakımda sağlanan istikrarın devam ettiğini aktardı.

Halk Sağlık Genel Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, İsveç'te COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 28'e, vaka sayısı 2 milyon 223 bin 115'e yükseldi.

FİNLANDİYA'DA COVID-19 KISITLAMALARINI 1 MART'TA KALDIRIYOR

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de ülkede COVID-19'a yönelik kısıtlamaların 14 Şubat'ta gevşetileceğini, 1 Mart itibarıyla da kaldırılacağını söyledi.

İskandinavya ülkelerinden ilk olarak Danimarka, 1 Şubat itibariyle COVID-19 kısıtlamalarını tamamen kaldırırken, Norveç de 19 Şubat'ta kısıtlamaları kaldırılacağını duyurmuştu.