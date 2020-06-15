İsveç Başbakanı Löfven, eleştirilere rağmen ülkesinin Kovid-19 stratejisini savundu

İsveç'te Kovid-19'la mücadele kapsamında "sürü bağışıklığı" stratejisi doğrultusunda hafif önlemler alınması ve ölümlerin çok olması büyük tepkilere neden oldu.
Bu durumu, İsveç devlet televizyonu SVT'ye değerlendiren Başbakan Löfven, İsveç'in yanlış Kovid-19 stratejisi uyguladığına yönelik eleştirileri reddetti.
Löfven, diğer ülkelerle yakın strateji izlediklerini savunarak "Virüsün yayılma hızını, sağlık sisteminin imkanlarına göre kontrolde tutmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.
Diğer İskandinav ülkelerine göre, Kovid-19 nedeniyle ölüm oranının İsveç'te çok fazla olmasını izledikleri stratejinin başarısızlığına bağlamadığını belirten Löfven, ülkede yıllık ölüm oranının normal seviyede bulunduğunu dile getirdi.
Löfven, Kovid-19 ölümlerini başka ülkelerle karşılaştırmanın da yanlış olacağını kaydetti.
- İskandinavya ülkeleri, İsveç'e sınırlarını açmıyor
Danimarka, Norveç ve Finlandiya, bugünden itibaren İsveç dışındaki bütün komşularına sınırlarını tamamen açma kararı alırken, Kovid-19 ölüm ve vakalarının fazla olması nedeniyle İsveç'e sınırlarını açmayacaklarını duyurdu.
- İsveç'ten tepki
İskandinavya ülkelerinin kararına tepki gösteren İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, bunun ayrımcılık olduğunu dile getirerek "İskandinav ülkeleriyle ilişkilerimizin geleceği konusunda endişeliyiz." dedi.
Aşırı sağcı İsveç Demokratları Partisi Genel Başkanı Jimmie Akesson ise hükümetin yanlış Kovid-19 mücadelesi nedeniyle ülkede katliam yaşandığını, buna rağmen iktidar partisi Sosyal Demokratların oylarının arttığını kaydetti.
- İsveç'te 4 bin 891 kişi virüsten öldü
Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 891'e, vaka sayısı da 51 bin 614'e ulaştı.
Norveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 242'ye, vaka sayısı da 8 bin 608'e yükseldi.
Finlandiya'da virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 326'a, vaka sayısı da 7 bin 104'e çıktı.
Danimarka'da ise virüsten ölenlerin sayısı 597'e, vaka sayısı da 12 bin 139'a yükseldi.
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