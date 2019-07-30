30 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Amerikalı şarkıcı ASAP Rocky İsveç'te tutuklanmış, ABD Başkanı Donald Trump ise İsveç hükümetini yargıya müdahale etmediği için eleştirmişti. Trump, ASAP Rocky'nin serbest bırakılması için başvuru yapmış ancak İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Trump'a cevap vermemişti.
Sessizliğini bozan Löfven, İsveç basınına yaptığı açıklamada, "İsveç yargı sistemi pazarlığa açık değildir" dedi. Löfven röportajda, "İsveç'te bağımsız bir yargı sistemi var. Kimin aradığı ve atılan tweetler'in bir önemi yok. Ayrıca bu konuda Trump ile bir diyalog kurmak gibi nedenim yok" ifadelerini kullandı.
OLAY
30 Haziran'da İsveç’in başkenti Stockholm'de düzenlenen Smash X Stadion hip-hop festivalinde sahne almadan önce bir sokak kavgasına karışması sonrası gözaltına alınan ve tutuklu yargılanması beklenen ABD'li rapçi ASAP Rocky'nin hayranları sosyal medya üzerinden dünyaca ünlü İsveç markaları için boykot başlattı. İkea, Volvo, Absolut ve Spotify gibi markaları hedef alan hayranlar Rocky'nin serbest bırakılması için bir kez daha çağrıda bulundu.
Yaralanma ile biten sokak kavgası sonucu 3 Temmuz'da gözaltına alınan ünlü rapçi için ABD Başkanı Donald Trump araya girmiş öte yandan İsveçli makamlar yargının kararına müdahale edemeyecekleri konusunda açıklama yapmıştı.
Rocky'nin davası ABD ile İsveç arasında adeta politik gerilime neden oluyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsveç Başbakanı Stefan Löfven'i aramış ve şahsen rap yıldızına kefil olarak, serbest bırakılmasını istemişti. Löfven ise İsveç hükümetinin, savcıları ve mahkemeleri etkilemeyeceğini belirterek bu teklifi geri çevirmişti.
ABD'li şarkıcı ASAP Rocky'nin gözaltına alınması nedeniyle Temmuz ayındaki 12 konseri iptal oldu.
Diss atmak nedir?
Diss, rap müziğinde rapçilerin birbirlerini yermek için söyledikleri parçalar. Hicvin hiphop kültüründeki benzeri. Genellikle küfür içerikli olur. Fakat gerçek anlamıyla "Diss" karşı tarafı sözcüklerin ve kaleminin gücüyle yenmektir. İngilizce 'Dissrespect' kelimesinden gelir. Rap argosunda diss söylemek; diss atmak, disslemek, ayar vermek, ayar atmak veya dişlemek şeklinde ifade edilir.
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