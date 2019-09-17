İSU mesai saatleri sabah 08.30 ve akşam 17.30 olarak belirlenmiştir. İSU (İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi) Kocaeli ilinde faaliyet gösteren, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren İSU, il genelinde su ve kanalizasyon sorunu yaşayan tüm vatandaşların sorunlarının çözümü ve içme suyu hizmetlerinin temini için görev yapmaktadır. Her ilin kendi bünyesinde hizmet veren su ve kanalizasyon idareleri, vatandaşların içme suyu ve kanalizasyona ilişkin hizmetlerini yapmalarını sağlamaktadır.

Türkiye genelinde olduğu gibi İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi çalışma saatleri: 08.30 – 17.30 olarak belirlenmiştir. Hafta sonu, resmi tatil ve bayramlarda kurumlar hizmet vermemektedir. 12.30 – 13.30 saatleri arasında öğle arası tatili uygulanmaktadır. Kocaeli tüm bölgelerinde İSU şuan için aktif hizmet vermektedir. İçme suyu ve atık su kalitesi başta olmak üzere tüm su ve kanalizasyon işlemleri İSU tarafından Kocaeli ilinde yürütülmektedir.

İSU Faaliyet Alanları

5216 sayılı kanun kapsamında İSU sorumluluk ve faaliyet alanları tüm Kocaeli olarak belirlenmiştir. Alo 185 hattını 7/24 arayarak İSU su ve kanal arıza işlemlerinizi İSU birimlerine iletmeniz mümkündür. Mesai saatleri içinde İSU şubelerinden;

Abonelik işlemleri

Fatura - borç ödeme

Şikâyet ve arıza bildirimleri vb.