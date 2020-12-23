AA

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, girişimciliğin hemen her alanına destek verdiklerini belirterek, "Bugüne kadar yaklaşık 70 girişimcilik projesine 100 milyon lira tutarında destek sağladık. 40'tan fazla merkez ve programla yaklaşık 5 bin girişime hizmet verildi." dedi.

Tüzgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İSTKA olarak 2009 yılından bu yana İstanbul'u küresel kentler arasında öne çıkarmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, sadece maddi kaynak aktaran bir kurum olmadıklarını, ihtiyacı tespit ettiklerini ve programlar geliştirdiklerini anlattı.

Tüzgen, "Aslında hedef koyarak birtakım yönlendirmeler yapıyoruz. Bize başvuran ve bağımsız değerlendiriciler tarafından projeyi yürütecek kapasiteye sahip olduğuna kanaat getirilen kuruluşları destekliyoruz. İstanbul'da bulunan kurum ve kuruluşların proje yazma ve yürütme kapasitelerini geliştirmeleri için de Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri düzenliyoruz." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İSTKA'nın, İstanbul’daki paydaşlarının ekonomik ve sosyal kalkınmaya hizmet edecek başarılı projelerini desteklediğini ifade eden Tüzgen, ekonomik ve sosyal dönüşümü yakından takip ederek çalışmaları paydaşları ile iş birliği içerisinde şekillendirdiklerini söyledi.

Tüzgen, girişimcilik, yenilikçilik, yaratıcı endüstriler, çocuklar ve gençler alanında destekledikleri projelerden diğer bölgelere de yaygınlaştırılabilecek iyi uygulama örneklerinin çıktığını kaydetti.

- "Girişimcilik merkezleri ve prototip atölyelerinin kurulmasını sağladık"

Erkam Tüzgen, İSTKA olarak Türkiye için ilk olan pek çok merkezi kurduklarını belirterek, "İlk yerli enzimin üretildiği İstanbul Protein Araştırma ve İnovasyon Merkezi, İstanbul Adli Bilişim Laboratuvarı, Yaşlılık ve İnovasyon: İstanbul Geronteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Dijital Teknoloji Tabanlı Klasik Sanatlar Merkezi bu ilkler arasında yer alıyor." dedi.

Yenilikçi ve inovasyon odaklı çalışmaların yanında İstanbul girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine de destek verdiklerini aktaran Tüzgen, şunları kaydetti:

"Girişimciler sadece ekonomik değil, ürettikleri sosyal değer ile ülkelerin sosyoekonomik gelişmelerinde önemli bir rol oynuyorlar. Biz de bu bilinçle bugüne kadar girişimcilik merkezleri ve prototip atölyeleri kurulması, uluslararasılaştırma ve hızlandırma programları yürütülmesi, girişimcilere danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinin sunulması gibi farklı alanlarda çok sayıda projeye destek sağladık. Tüm bu çalışmaları yürütürken çocuklar ve gençler arasında da girişimcilik ruhunun geliştirilmesi, başarılı yeni kadın girişimcilerin ekosistemimize kazandırılması için çaba sarf ediyoruz."

- "İyi uygulama örnekleri çıktı"

İSTKA Genel Sekreteri Tüzgen, İSTKA'nın, girişimciliğin tüm aktörleri ile ekosistem olarak ele alındığı kapsayıcı bir yaklaşım sergilediğini ifade ederek, "Girişimciliğin hemen her alanına destek vermiş bulunuyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 70 girişimcilik projesine 100 milyon lira tutarında destek sağladık. 40'tan fazla merkez ve programla yaklaşık 5 bin girişime hizmet verildi." dedi.

Girişimcilik alanında destekledikleri teknoloji, yenilik, yaratıcılık odaklı projelerden katma değer yaratan iyi uygulama örnekleri çıktığını aktaran Tüzgen, şöyle devam etti:

"Yüksek hızlı anlık olayların fotoğraflanmasını sağlayan cihaz geliştiren yerli bir girişimimiz, Ajans olarak desteklediğimiz uluslararası hızlandırma programına katılarak mevcut iş potansiyelini arttırdı. Bu ürün, SpaceX'in ilk insanlı uçuş denemesinde roketin fırlatılma anını fotoğraflamak için kullanıldı. Bu ürün NASA'nın roket kalkışlarının fotoğraflanmasında da kullanılıyor.

Kanser tanısında hekimlere her yerden ve anında ikinci görüş imkanı sunan yazılım ürünü geliştiren bir diğer yerli girişimimiz de yine Ajans olarak desteklediğimiz uluslararası hızlandırma programı ile dünyaya açıldı. Bu yazılım ürününü yurt içinde ve dışında 250'ye yakın sağlık personeli kullanıyor."

- "Girişimcilik alanındaki projelerimiz meyvelerini veriyor"

Erkam Tüzgen, Ajans desteğiyle hayata geçirilen girişimcilik alanındaki projelerin de meyvelerini verdiğini ifade ederek, yeni iş fikirlerinin ticarileşmesi ve büyümesi süreçlerinde girişimcilere rehberlik etmek için İSTKA'nın "Güdümlü Proje" desteğiyle kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM),TOBB Genel Kurulu'nda, "Yılın Girişimcilik Projesi" ödülünü aldığını bildirdi.

BTM İstanbul'un, UBI Global Ödülleri'nde de "Dünyanın En Çok Gelecek Vadeden Programı" seçildiğini aktaran Tüzgen, Marmara Belediyeler Birliği'nin 18 Kasım'da düzenlediği "Altın Karınca Ödülleri"nde de Ajans olarak destekledikleri 4 projenin ödüle layık görüldüğünü, ödül alan projelerden birinin "Yerel Kalkınma" dalında Küçükçekmece Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi olurken, bir diğerinin de "Yönetişim ve Katılımcılık" dalında Şişhane Metro istasyonunda kurdukları Zemin İstanbul Deneyim Merkezi olduğunu anlattı.

- Milyar dolarlık değerlemeye koşan girişimler

İSTKA Genel Sekreteri Tüzgen, BTM'nin, kuruluşundan bu yana 4 bin girişimciye destek verdiğini ifade ederek, "BTM İstanbul'daki girişimcilerin satışlarının toplamı 60 milyon lirayı buldu. Yatırım değerleme büyüklükleri de 180 milyon lirayı aştı. 524 start-up'a ev sahipliği yapan BTM İstanbul'daki girişimciler, bu yıl 14 milyon liralık satış gerçekleştirdi. Bu girişimcilerin şirketleri bu yıl 120 milyon liralık değere ulaştı." dedi.

İstanbul'u uluslararası bir girişimcilik merkezi yapma hedefiyle çalıştıklarını aktaran Tüzgen, İSTKA olarak girişimcilik alanındaki çalışmalarını istikrarlı bir şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

Girişimciliğe verdikleri desteklerin önümüzdeki dönemde de güçlü bir şekilde süreceğini vurgulayan Tüzgen, "Teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimlere yönelik, yurt dışından girişim, girişimci ve ekosistem aktörlerinin ülkemize gelmesini cazip kılacak destekler ve düzenlemeleri de içeren Uluslararası İstanbul Girişimcilik Programı'nı hazırlama çalışmalarımız devam ediyor. Bu programda, İstanbul'un uluslararası girişimcilik merkezi olması için yapılacak faaliyetleri ve bu faaliyetleri hangi kurumların yapacağını gösteren eylemleri paydaşlarımızla beraber ortak akılla şekillendiriyoruz." diye konuştu.

- "Bölgesel Girişim Fonu uygulamasının hazırlıklarını da olgunlaştırdık"

İSTKA Genel Sekreteri Tüzgen, önümüzdeki süreçte de girişimciliğe yönelik verdikleri destekleri devam ettirmek için hazırlıkları tamamladıklarını, bu çerçevede İstanbul start up ekosisteminin güçlendirilmesi için ekosistem aktörleri arasında iş birliklerinin geliştirilmesi, küresel etkileşimin artırılması, yenilikçi ve tematik destek organizasyonları ile farklı sorun ve ihtiyaçlara cevap verme gibi konularda çeşitli projeleri destekleyeceklerini bildirdi.

Projelere verecekleri desteklere ek olarak yeni destek araçlarını da geliştirmek üzere çalışma yaptıklarını ifade eden Tüzgen, "Şimdiye kadar kalkınma ajanslarınca uygulanmamış, ilk defa Ajansımız tarafından başlatılacak Bölgesel Girişim Fonu uygulamasının hazırlıklarını da olgunlaştırdık. Bu çerçevede bölgesel önceliklerle uyumlu alanlarda, teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirmeye yönelik ihtiyaç duyacakları sermaye katkısını sağlayacak fonların kurulmasını destekliyor olacağız." dedi.