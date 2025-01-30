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        Haberler Gündem Güncel İstismarda bulunan ağabeye 10 yıl hapis | Son dakika haberleri

        İstismarda bulunan ağabeye 10 yıl hapis

        Kayseri'de, üvey kız kardeşi 16 yaşındaki R.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 23 yaşındaki A.A.10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 22:07 Güncelleme: 30.01.2025 - 22:07
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        İstismarda bulunan ağabeye 10 yıl hapis
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        Kayseri'de 11 Temmuz 2022'de meydana gelen olayda, iddiaya göre, A.A., üvey kız kardeşi R.A'ya cinsel istismarda bulundu. Mağdur kızın olayı kendi yaşındaki yeğenine anlatmasının ardından şikayet üzerine gözaltına alınan A.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, hakkında 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

        Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık A.A. hazır bulundu. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen A.A., "Suçsuzum. Böyle bir şey yapmadım" dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık A.A.'yı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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