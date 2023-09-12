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Ankara'nın Sincan ilçesinde, cinsel istismar iddiasıyla darp edilen Fatih S. (25), hayatını kaybetti.

Olay, 9 Eylül saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Fatih S.'nin, yaşı küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Fatih S., çocuğun babası ve eniştesi tarafından darp edildi. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, Fatih S. ve kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

POLİS MERKEZİNDE RAHATSIZLANDI

Fatih S. gözaltına alınmadan önce alınan doktor raporunda kafasında ve kollarında kesikler olduğu belirtildi. Fatih S. , polis merkezinde rahatsızlanınca ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Fatih S., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla, 3'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı.