İstiridyelerin içerisindeki inciler nasıl oluşur ve inci oluşması kaç yıl sürer?

YABANCI MADDELER SEDEF İLE İNCİYE DÖNÜŞÜR

Yani inciler aslında istiridyenin içerisinde sedef mineralinin salgılanmasıyla ve sert, katı, parlak bir hale gelmesi sonucu oluşur. Zamanla daha çok sedefle kaplanan yabancı maddeler sert bir taşa yani inciye dönüşür.