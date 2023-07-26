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        Haberler Yaşam İstiridyelerin içerisindeki inciler nasıl oluşur ve inci oluşması kaç yıl sürer?

        İstiridyelerin içerisindeki inciler nasıl oluşur ve inci oluşması kaç yıl sürer?

        Değerli bir mücevher olarak kullanılan inciler okyanusta toplanan istiridyelerin içerisinden çıkarılarak elde edilir. İnci, istiridyenin içerisinde belirli zaman dilimlerinde oluşur. Özellikle mücevher üretiminde değerli bir parça olan incinin nasıl oluştuğu az kişi tarafından bilinir.

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        Giriş: 26.07.2023 - 10:34
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        • 1

          BİR TÜR SAVUNMA MEKANİZMASI

          İstiridyenin çıkarılan inciler, süs eşyası veya takı olarak kullanılır. Kabuklu deniz hayvanları olan istidiriyelerin içerisi etli ve yumuşaktır. Okyanusların kıyı şeritlerinde bulunan istiridyeler kum ve toz gibi dış etkenleri düşman olarak algılar.

        • 2

          SEDEF MİNERALİ SALGILANARAK İNCİLER OLUŞMAYA BAŞLAR

          İstiridyeler içerisine giren toz ve kum tanelerini yok etmek için "incinin annesi" adı verilen sert ve kadı bir mineral olan sedefi salgılar. Bir çeşit koruma mekanizması sonucunda kendisini sedef mineraliyle saran istiridyenin içerisinde inci taneleri oluşmaya başlar.

        • 3

          YABANCI MADDELER SEDEF İLE İNCİYE DÖNÜŞÜR

          Yani inciler aslında istiridyenin içerisinde sedef mineralinin salgılanmasıyla ve sert, katı, parlak bir hale gelmesi sonucu oluşur. Zamanla daha çok sedefle kaplanan yabancı maddeler sert bir taşa yani inciye dönüşür.

        • 4

          SEDEF NEDİR?

          Sedef minerali normalde istiridye tarafından kabuğun iç katmanını korumak için üretilir ve aragonit adı verilen bir çeşit karbonat kristalinden meydana gelir. Sedef aynı zamanda istiridyenin kabuğunun iç katmanına da renk verir.

          İNCİ KAÇ YILDA OLUŞUR?

          İncinin oluşum süresi istiridyenin yaşadığı ortama göre değişiklik gösterir. İnsan yapımı havuzlarda da inci üretimi mümkündür. İncilerin oluşumu yaklaşık 3 ila 7 yıl arasında değişir. Yabani inciler ortalama 7 yılda oluşurken, düşükkaliteli inciler 1 yıl içinde oluşabilir.

          Kaynak: Tubitak, Academia.edu

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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