'Istırap Korosu' ENKA Oditoryumu'nda

ENKA Sanat’ın yeni sezon programı sanatseverlerin büyük ilgisiyle devam ediyor. BAM İstanbul’un Seda Türkmen ve Deniz Karaoğlu'nun rol aldığı, izleyicileri “sessiz”, “huzurlu” bir apartmana davet eden oyunu “Istırap Korosu” 15 Mart'ta saat 20.30'da ENKA Oditoryumu’nda sahnelenecek.

İstanbul’un seslerini, genç ve yaşlı kadınların içlerinden geçirdiklerini, oradan oraya savrulan gençlerin kırgın ve öfkeli hallerini sahneye taşıyan Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun bir apartman hikâyesi olan oyun, karakterlerin kâh kimselere sezdirmeden çektikleri kâh yeri göğü inleterek ilan ettikleri “ıstırapları”, oyunu açılıştan finale hareketli kılan ritmik bir akışın içine yerleşiyor.