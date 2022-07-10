İstinat duvarı çöktü! 10 katlı bina tahliye edildi

Sarıyer'de çöken istinat duvarı park halindeki iki aracın üzerine düşen bina, tedbir amaçlı boşaltıldı.

AA'da yer alan habere göre ilçede 10 katlı apartmana ait istinat duvarı saat 16.30 sıralarında park halindeki iki aracın üzerine çöktü.

Fotoğraf: DHA

Olayda yaralanan olmazken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Fotoğraf: DHA

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir