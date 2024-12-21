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        Akçaabat'ta istinat duvarının altında kaldı, kurtarılamadı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşaatın çevresindeki istinat duvarının çökmesi sonucu işçi Bayram Boz hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 17:39 Güncelleme: 21.12.2024 - 17:40
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        İstinat duvarı altında can verdi
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesi Çamlıdere Mahallesi'nde yapımına başlanan inşaatı çevreleyen yamaç arazi önündeki istinat duvarı çöktü.

        İnşaatta çalışan işçi Bayram Boz (50), çöken duvarın beton bloğu altında kalarak yaralandı. Boz, diğer işçiler ve çevredekilerin yardımıyla çöken duvar altından çıkarıldı.

        İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Bayram Boz, kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #trabzon haberleri
        #akçaabat ilçesi
        #istinat duvarı
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