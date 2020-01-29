Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

İstinaf Mahkemesi, FETÖ'den yargılanan Boydak Holding’in 8 üst yöneticisi hakkında verilen mahkumiyet kararlarını yerinde buldu.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 3'u tutuklu, 9 sanıklı davayı 12 Temmuz 2018’de karara bağlamıştı.

Yargılama sonucunda tutuklu sanıklardan Memduh Boydak'a ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma' suçundan 18 yıl, Hacı Boydak'a ‘örgüt üyeliği' suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün, Şükrü Boydak'a yine ‘örgüt üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Tutuksuz sanıklar Mustafa Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak, Erol Boydak ve Murat Bozdağ'ın da “terör örgütü üyeliği' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verilmişti. Tutuksuz sanık Halit Bayhan'ın ise beraatine hükmedilmişti. Ayrıca sanıkların şirket hisselerinin müsaderesine de karar verildi. Bu karar sanık avukatları tarafından itiraz edilerek, İstinaf’a taşındı.

İSTİNAF TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Bu karara yapılan itiraz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından ele alındı. Daire, İstinaf taleplerinin tümünün reddine karar verdi.

Sanıklar Memduh Boydak, Hacı Boydak ve Şükrü Boydak'ın tutukluluk hallerinin devamına da hükmedildi. Sanıkların şirket hisselerinin müsaderesine dair yerel mahkeme kararı da yerinde bulundu. Dosyada nihai kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesi verecek.